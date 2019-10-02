Barcelona - İnter maçı canlı izle - Barcelona - İnter canlı yayın

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bu akşamın tartışmasız nefesleri kesecek mücadelesi, İspanya’da oynanıyor. F Grubu’nda Barcelona, Nou Camp Stadı’nda İtalyan temsilcisi İnter’i ağırlıyor. Zorlu randevu öncesi ev sahibinde Umtiti ve Alba’nın sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Sakatlıktan dönen Messi, kritik 90 dakikaya ilk 11'de başladı.

Grubun diğer mücadelesinde ise Çek ekibi Slavya Prag, 19.55’te Dortmund’u konuk etti. Karşılaşma Dortmund’un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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MAÇ BAŞLADI

GOOOOOOL - Maç golle başladı. İnter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, takımını henüz 3. dakikada öne geçirdi. Savunma arkasına harika bir koşu yapan ve Pique'den kurtulan başarılı oyuncu, Ter Stegen'i avlamayı başardı. 0-1

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Barcelona - İnter maçı hangi kanalda?

Saat 22.00’de başlayanmücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Dev mücadeleyi, geçen sezon Liverpool ile Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan Damir Skomina yönetiyor.

Barcelona - İnter ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Semedo, Busquets, Arthur, De Jong, Griezmann, Suarez, Messi

İnter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah, Alexis, Lautaro

İki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmaların 4’ünü Barça, 3’ünü İnter kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İnter, bundan önce Nou Camp’ta çıktığı 4 maçta gol atamazken, İtalyanlar’ın hocası Conte de, Chelsea’nin başındayken 2018’de rakibine bu statta 3-0 yenilmişti.



