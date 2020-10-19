Barcelona ile Real Madrid, pembe forma mağduru

İspanya Ligi La Liga’da şampiyonluğun tartışmasız her sezon iki büyük favorisi olarak gösterilen Real Madrid ile Barcelona, ilk yenilgilerini aynı haftada aynı günde aldılar. Geçtiğimiz cumartesi günü Real, ligin yeni takımlarından Cadiz’e sahasında, Barcelona da deplasmanda Enes Ünal’lı Getafe’ye 1-0’lık skorlarla kaybettiler.

Getafe’de Enes ikinci yarı oyuna girerken, mağlup ettikleri Barça ile haftanın diğer üzülen takımı olan Real’in pembe formalarıyla mücadele etmeleri, aynı renk giyerek kaybetmeleri açısından da dikkat çekici bir durum ortaya çıkardı.

Barça ve Real, önümüzdeki hafta sonu yani 24 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de, Katalan ekibinin sahası Nou Camp’ta sezonun ilk El Clasico’sunda karşı karşıya gelecekler.