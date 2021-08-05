Barcelona ile Lionel Messi arasında sözleşme krizi nasıl başladı?

Barcelona'nın süper starı Lionel Messi geçen sezon başında kulübüyle büyük bir kriz yaşamış ve Manchester City'nin adeta kapısından dönmüştü. Sözleşmesinin sona ermesini bekleyen Lionel Messi ile yeni yönetim arasındaki görüşmelerde geçtiğimiz günlerde olumlu aşama kaydedilmişti.

Copa America'da Arjantin ile şampiyon olan ve Barcelona'ya dönen Lionel Messi ile Barcelona arasında geri dönüşü olmayan, çözülmesi zor bir noktaya ulaşıldı. Marca'nın haberine göre, Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme yenilemekten hiç bu kadar uzak olmamıştı. Gelişmeler futbol camiasında merakla izleniyor.

Messi, önceki gün Barcelona'ya gelerek kulüp yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Messi'ye menajeri Jose ve babası eşlik ederken, Barcelona tarafını Başkan Joan Laporta temsil etti. Laporta, kulüp başkanlığına seçilirken verdiği "Messi" vaadini yemek zorunda kalabilir. Nitekim, Arjantinli yıldız oyuncu; Barcelona'nın yeni teklifini makul bulmadı.

Kadroyu beğenmedi

Katalan radyo kanalı RAC1'nin paylaştığı bilgiye göre ise Messi'nin mevcut kadroyu beğenmediği için yeni teklifi kabul etmediğini duyurdu.

Önceki başkan ile anlaşamadı, fax çekti

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybettikten sonra büyük krize giren Barcelona'da beklenen olmuş ve Arjantinli yıldız Lionel Messi ayrılık isteğini ve bunu gerçekleştireceği maddeyi yönetime bildirmişti. Tarafların anlaşamaması durumunda dünyaca ünlü yıldız FIFA'ya gideceğini iletmiş ancak yönetime çekilen faks detayları oyuncunun lehine olmayınca sözleşmesinin bitmesini beklemişti.





Laporta'nın seçilmesi ile Barcelona'da kalması beklenen Messi, bu istediğini gerçekleştiremedi. Messi'nin en yakın arkadaşı Luis Suarez'in adeta kovulurcasına gönderilmesi ve o Suarez'in oynadığı Atletico Madrid'in La Liga şampiyonu olması da krizi büyüten noktalardan biri oldu.



