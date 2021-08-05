Barcelona ile Lionel Messi arasında sözleşme krizi!

Barcelona'nın süper starı Lionel Messi geçen sezon başında kulübüyle büyük bir kriz yaşamış ve Manchester City'nin adeta kapısından dönmüştü. Sözleşmesinin sona ermesini bekleyen Lionel Messi ile yeni yönetim arasındaki görüşmelerde geçtiğimiz günlerde olumlu aşama kaydedilmişti.

Copa America'da Arjantin ile şampiyon olan ve Barcelona'ya dönen Lionel Messi ile Barcelona arasında geri dönüşü olmayan, çözülmesi zor bir noktaya ulaşıldı. Marca'nın haberine göre, Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme yenilemekten hiç bu kadar uzak olmamıştı. Gelişmeler futbol camiasında merakla izleniyor.