Barcelona için flaş iddia

İspanyol basınından Mundo Deportivo, hem lig hem de Devler Ligi’nde hüsran yaşayan için Barcelona için flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre, Katalan ekibinde Fati, Puig gibi genç yeteneklerin yanı sıra Ter Stegen, De Jong ve Messi haricindeki tüm futbolcuların takımdan ayrılmasının istendiği öne sürüldü. Bu arada Quique Setien yerine teknik direktörlük için Mauricio Pochettino, Xavi, Ronald Koeman, Thierry Henry ve Massimilliano Allegri isimleri geçiyor.