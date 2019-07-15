Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı kadrosuna katarak büyük sükse yapan Barcelona, bu kez de B takımına takviye yaptı. Katalan devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Kashima Antlers'te forma giyen 20 yaşındaki Japon futbolcu Hiroki Abe ile dört yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

La Liga şampiyonu, bonservisi için 1 milyon 100 bin euro ödediğini duyurduğu sol kanat oyuncusunun serbest kalma bedelinin ise 100 milyon euro olarak belirlendiğini kaydetti. Japonya Milli Takımı'nın formasını bugüne dek üç kez giyen Abe, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 25 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler