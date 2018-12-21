Barcelona hem kendi serisini, hem Baskonia'nın serisini noktaladı: 70-77
Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Barcelona, deplasmanda karşı karşıya geldiği Baskonia'yı 77-70 mağlup etti ve kendi 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken rakibinin de 3 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.
Turkish Airlines EuroLeague'deki İspanya temsilcilerinden Baskonia ile Barcelona, 14. maç döneminde karşı karşıya geldiler.
Maça iyi başlayan Barcelona; ilk çeyreği 16-19, ilk yarıyı da 39-42 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte 16-7'lik üstünlük yakalayan Baskonia, öne geçmeyi başarıp son çeyreğe 55-49'luk üstünlükle girdi.
Son çeyrekte bu kez geri dönen taraf Barcelona oldu. 15-28'lik periyot skorunu yakalayan Barcelona, maçtan 70-77'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona Lassa, 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.
Perasovic yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet alan üst üste 3 galibiyetle bu maça çıkan Baskonia'nın ise serisi sona erdi.
Toplamda Barcelona, 14. maçında 7. galibiyetini elde ederken Baskonia ise 8. yenilgisini aldı.
Barcelona'da Kevin Pangos 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Kevin Seraphin 14, Thomas Heurtel 11 sayı üretti.
Baskonia'da Matt Janning 19 sayıyla maçın en skoreri olurken Luca Vildoza 12, Shavon Shields 11 sayıyla oynadı.