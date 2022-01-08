Barcelona'da kaptan Gerard Pique, maaşında indirime gitmediğine dair dedikodulara sosyal medya hesabından yanıt verdi ve kulübün maaşında büyük bir kesintiye gittiğini vurguladı.

Maddi sorunları aşmaya çalışan Barcelona, Lionel Messi ile de sözleşme imzalayamamıştı. Katalan devi birkaç futbolcusunun maaşını da düşürmek zorunda kaldı.

Pique, maaşının 30 milyon euro olduğu dedikodularını yalanladı ve paylaşımının altına kulüpten kazandığı maaşı gösteren bir ekran görüntüsü ekledi.

Yıldız savunmacı, paylaştığı dekontla 6 aylık maaşının 2.3 milyon Euro olduğunu ifade etti.















