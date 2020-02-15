Barcelona - Getafe (CANLI İZLE)

La Liga'nın 24.hafta maçında Barcelona sahasında üçüncü sırada bulunan ligin flaş takımı Getafe ile karşılaşıyor. Bu kritik maçı fanatik.com.tr üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Kadrolar belli oldu! Messi ve Griezmann ilk 11'de...

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Ansu Fati, Griezmann, Leo Messi

Getafe: Soria, Nyom, Djene, Etxeita, Olivera, Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Jaime Mata ve Jorge Molina





Ligin en golcüsü Messi

Barcelona 49 puanla 2.sırada haftaya girerken Getafe 42 puanla 3.sırada yer alıyor. Getafe son dört maçını galip bitirirken Barcelona'da Lionel Messi 14 golle ligin en çok gol atan oyuncu konumunda yer alıyor.











