2022 Dünya Kupası için lige verilen arada, devre arası transfer planlamasını yapan Galatasaray , sol bekten forvete kadar bir çok bölge için yeni isimleri araştırıyor.

Memphis Depay Barcelona Formasıyla Hünerlerini Sergiliyor





Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanlara yeniden başlayan sarı - kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Ankara Keçiörengücü ile resmi maçlarına yeniden başlayacak.

SÜRPRİZ BİR GÖRÜŞME

Patrick van Aanholt'un performans düşüklüğü, Emre Taşdemir'in de sık sık sakatlanması nedeniyle bu bölgeye transfer yapmak zorunda kalan Galatasaray, sürpriz bir isme yönelmişti.

Sar- kırmızılılar Club Brugge'ün, Westerlo'ya kiraladığı Maxim De Cuyper için kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sol bek ve sol kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis istediği iletildi.

Bu miktarı yüksek bulan sarı - kırmızılılar masadan kalktı.

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LİSTENİN BAŞINDA DEPAY VAR

Sezon başında transfer edilen İsviçreli golcü Haris Seferovic'in beklenen gol katkısını verememesi, Mauro Icardi'nin de sık sık sakatlıklar yaşaması Galatasaray'ı golcü arayışına itti.

Sarı - kırmızılıların transfer listesinin başında ise Memphis Depay bulunuyor. Bir süredir Barcelona ile görüşmeler halinde olan Galatasaray, Hollandalı yıldız için bonservis ödemeyi de kabul etmişti.

BARCELONA KARAR DEĞİŞTİRDİ

28 yaşındaki oyuncuyu devre arası transfer döneminde göndermek isteyen Katalan ekibi kararını değiştirdi. Robert Lewandowski'nin üç maçlık cezası ve ekonomik yönden yaşanan olumsuzluklar Barcelona'nın tansferde elini kolunu bağladı.





Sky Sports'ta yer alan habere göre, La Liga'da şampiyonluğu hedefleyen Barcelona Memphis Depay'ın takımda kalmasına karar verdi.

Bu gelişme karşısında Galatasaray'ın listedeki diğer isimlerle görüşme yapması bekleniyor.

KATAR'DA DA BOY GÖSTERDİ

Hollanda Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden Memphis Depay, beş maçta görev alırken bir kez gol atmayı başardı.