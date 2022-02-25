Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti. İlk maç deplasmanda oynanacak. İkinci maç ise Türkiye'de Nef Stadı'nda olacak. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puan ile lider olarak tamamlayan Galatasaray , son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve kuraya seri başı olarak katılan Galatasaray, son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.
Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İlk maç 10 Mart'ta İspanya'da Barcelona'nın ev sahipliğinde Nou Camp'ta oynanacak. İkinci maç ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmalar EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda çekilen kuraların ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Leipzig - Spartak Moskova
Galatasaray - Barcelona