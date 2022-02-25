UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puan ile lider olarak tamamlayan Galatasaray , son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve kuraya seri başı olarak katılan Galatasaray, son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.

Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maç 10 Mart'ta İspanya'da Barcelona'nın ev sahipliğinde Nou Camp'ta oynanacak. İkinci maç ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmalar EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda çekilen kuraların ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Leipzig - Spartak Moskova

Galatasaray - Barcelona



