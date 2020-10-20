Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Barcelona ile Maracistan ekibi Ferencvaros Camp Nou'da üç puan mücadelesi verecek. Barcelona sezonun ilk devler ligi maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Macaristan ekibi Ferencvaros ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Barcelona - Ferencvaros maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Camp Nou'da bu akşam 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barcelona - Ferencvaros muhtemel 11'ler...

Barcelona: Neto, Dest, Araujo, Lenglet, Firpo, Puig, Pjanic, Trincao, Coutinho, Fati, Braithwaite

Ferencvaros: Dibusz, Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister, Somalia, Kharatin, Nguen, Isael, Zubkov, Boli