Barcelona - Ferencvaros maç sonucu: 5-1

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Barcelona, Ferencvaros'u Nou Camp'ta ağırladı. Maçın 27. dakikasında Lionel Messi penaltıdan Katalanları 1-0 öne geçirdi. 42'de 17 yaşındaki forvet Ansu Fati Barça'yı 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 52. dakikada Ansu Fati'nin asistinde Coutinho Barcelona adına skoru 3-0 yaptı. 68'de Pique Barça'da kırmızı kart gördü ve yaptığı faulden doğan penaltıyı Macar ekibi adına Kharatin gole çevirdi ve fark 2'ye indi.

17 yaşındaki bir başka oyuncu Pedri 82'de Barcelona adına farkı 3' çıkardı. Ousmane Dembele de 89'da maçın skorunu belirleyen golü attı; 5-1.







