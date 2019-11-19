Fenerbahçe Beko , Turkish Airlines EuroLeague dokuzuncu hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. Bu sezon Euroleague'de çıktığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko deplasmanda bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor. Temsilcimiz, Barcelona mücadelesinin ardından 21 Kasım Perşembe sabahı Fransa’ya geçecek ve 22 Kasım Cuma günü TSİ 22:45’te ASVEL’e konuk olacak.

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Kasım Çarşamba günü (yarın) TSİ 23:00’te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 15 Kasım Cuma günü CSKA Moskova’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 88-70 mağlup ayrıldı. temsilcimizde Kostas Sloukas 20, Derrick Williams ise 19 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de sekiz hafta sonunda iki galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basktbol Süper Ligi’nde çıktı. 17 Kasım Pazar günü Tofaş’a konuk olan ekibimiz, mücadeleyi 76-82 kazanarak sekizinci lig karşılaşmasında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 29 sayı, Ahmet Düverioğlu ise 15 sayı ve 9 ribaund istatistikleri üretti.

Sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor.

Avrupa'da 518. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.