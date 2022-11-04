Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Euroleague'in 5'te 5 yapan yenilgisiz lider takımı Fenerbahçe Beko, bugün zorlu İspanya deplasmanında Barcelano'nın konuğu olacak. Kanarya, son olarak Türk derbisinde Anadolu Efes'i mağlup etti. Kadroda Bjelica'nın sakatlığı sürdüğü için bu maçta da yer alamayacak. Coach Jasikevicius önderliğindeki 5 maçta 3 galibiyet alan Barcelona 6.sırada yer alıyor. Avrupa'da Real Madrid derbisini kazanan Katalan temsilcisi, son maçında ise sahasında ağırladığı Olympiakos'a kaybetti.

Barcelona 39-36 Fenerbahçe Beko (Karşılaşmada ilk yarı sona erdi)

Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında Johnathan Motley, Nick Calathes ve Scottie Wilbekin ile basketler bularak karşılmaya 0-6'lık üstünlükle başladı. Sonrasında Sertaç Şanlı'nın etkili oluşuyla Fenerbahçe'ye cevap veren Barcelona, eski Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in basketiyle 5:22 kala 8-8'lik eşitliği yakaladı. 4:23 kala Mike Tobey'nin üçlüğü ise ev sahibi ekibi, 11-10 öne geçirdi. 1:45 kala Johnathan Motley'nin basketiyle Fenerbahçe, 13-17 önde olsa da çeyreğin son bölümünde Nicolas Laprovittola ve Rokas Jokubaitis ile sayılar bulan Barcelona, ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko

İkinci periyodun ilk bölümünde Barcelona, bir adım önde gitse de 5:46 kala Metecan Birsen'in serbest atış isabetleri skoru 28-28'e getirdi. 4:27 kala eski Barcelonalı Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabetiyle de temsilcimiz, 28-29 öne geçti. Nicolas Laprovittola'nın yeniden devreye girmesi sonucunda Barcelona, 2:40 kala 34-29'luk üstünlüğü yakaladı. Bitime 41 saniye kala Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabetleri skoru 37-36'ya getirse de Rokas Jokubatis'in basketiyle devre, ev sahibi ekibin 39-36'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarı sonucu: Barcelona 39-36 Fenerbahçe Beko

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Takım istatistikleri – hücum (Barcelona - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 75.0 – 82.2

2 sayı: %57.5 - %52.7

3 sayı: %35.8 - %40.9

Serbest atış: %79.4 - %71.8

Ribaund: 34.0 – 34.6

Asist: 18.0 – 19.2

Top çalma: 5.6 – 8.0

Blok: 2.2 – 1.4

Takım istatistikleri – savunma (Barcelona - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 71.0 – 70.4

2 sayı: %46.0 - %47.8

3 sayı: %32.7 - %34.5

Serbest atış: %89.1 - %72.4

Ribaund: 30.0 – 34.6

Asist: 12.6 – 14.6

Top çalma: 6.8 – 5.8

Blok: 2.2 – 2.8

İstatistik liderleri (Barcelona - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Nicolas Laprovittola 10.2 – Scottie Wilbekin 15.6

Ribaund: Tomas Satoransky 4.6 – Nick Calathes 5.2

Asist: Nicolas Laprovittola 4.4 – Nick Calathes 6.6

Top çalma: Alex Abrines 1.4 – Nigel Hayes-Davis 1.8

Verimlilik: Tomas Satoransky 15.4 – Nick Calathes 15.8

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’de oynadığı 28 maçta 10 galibiyet elde etti.

2021-22 – Normal sezon – Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 73-82 Barcelona

2020-21 – Normal sezon – Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-80 Barcelona

2019-20 – Normal sezon – Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-82 Barcelona

2018-19 – Normal sezon – Barcelona 65-84 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-82 Barcelona

2017-18 – Normal sezon – Barcelona 68-83 Fenerbahçe Beko

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 68-65 Barcelona

2016-17 – Normal sezon – Barcelona 72-73 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 78-80 Barcelona

2013-14 – Top 16 – Barcelona 93-73 Fenerbahçe Beko

2013-14 – Top 16 – Fenerbahçe Beko 73-76 Barcelona

2013-14 – Normal sezon – Barcelona 94-81 Fenerbahçe Beko

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-70 Barcelona

2012-13 – Top 16 – Fenerbahçe Beko 60-99 Barcelona

2012-13 – Top 16 – Barcelona 100-78 Fenerbahçe Beko

2010-11 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 69-75 Barcelona

2010-11 – Normal sezon – Barcelona 61-69 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon – Barcelona 89-55 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 59-82 Barcelona

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 78-85 Barcelona

2007-08 – Normal sezon – Barcelona 82-67 Fenerbahçe Beko

2006-07 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 82-69 Barcelona

2006-07 – Normal sezon – Barcelona 84-70 Fenerbahçe Beko