Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona’ya konuk oluyor.

Bu sezon EuroLeague’de çıktığı 8 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen temsilcimiz, henüz deplasmanda da maç kazanamamış durumdayken Barcelona’yı mağlup ederek bu seriyi sonlandırmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte sıkıntı yaşarken ilk basket, 7:25 kala Barcelona'dan geldi. Ev sahibinin sayılarına, temsilcimiz pota altında Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu'nu etkili kullanarak cevap verdi ve 3:45 kala 13-13 eşitlik vardı. Sonrasında Higgins ile etkili olan Barcelona, 2:41 kala skoru 21-13 yaptı. Barcelona, 46 saniye kala da Tomic'in basketiyle 25-15'lik skorda çift haneli farka ulaştı. İlk çeyrek de bu skorla sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 25-15

BARCELONA - FENERBAHÇE MAÇINA CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Barcelona – Fenerbahçe Beko hangi kanalda?

TSİ 23:00’te başlayan mücadele beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 15 Kasım Cuma günü CSKA Moskova’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 88-70 mağlup ayrıldı. temsilcimizde Kostas Sloukas 20, Derrick Williams ise 19 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de sekiz hafta sonunda iki galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basktbol Süper Ligi’nde çıktı. 17 Kasım Pazar günü Tofaş’a konuk olan ekibimiz, mücadeleyi 76-82 kazanarak sekizinci lig karşılaşmasında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 29 sayı, Ahmet Düverioğlu ise 15 sayı ve 9 ribaund istatistikleri üretti.

Sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor.

Avrupa'da 518. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.