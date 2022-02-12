Xavi'nin öğrencileri, La Liga'da Espanyol'a karşı oynadığı son 23 maçta yenilmedi ve bu süreçte 18 galibiyet elde etti. Bu hafta sonu İspanya'nın iki Katan kulübü olan Barcelona ve Espanyol mücadelesinde misafir takım galip gelerek lig tarihinde en uzun derbi serisini yakalamak istiyor.

Real Madrid'in 2000 ve 2013 yılları arasında Atletico Madrid'e karşı 23 maçlık yenilmezlik serisi şu anda Barcelona'nın Espanyol'a karşı Barcelona derbisindeki rekoruna ortak.

Barcelona, geçen hafta sonu Atletico'ya karşı 4-2'lik bir başarı da dahil olmak üzere son iki lig maçını kazanarak dördüncü sıraya yerleşti.

Espanyol ayrıca Barcelona'ya karşı oynadığı 173 La Liga maçının sadece 34'ünü kazandı ve bu süreçte 101 yenilgi aldı. Kasım 2021'de Camp Nou'da oynanan ters fikstürde 1-0'lık mağlubiyet de dahil olmak üzere 101 mağlubiyet aldı.

Espanyol ile son beraberliğini Ocak 2020'de 2-2 berabere kalarak alan Barça, Şubat 2009'dan bu yana La Liga'da Espanyol'a karşı maç kaybetmedi