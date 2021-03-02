İspanya'da gündem Barcelona'nın eski başkanlarından Josep Maria Bartomeu... 28 Ekim 2020'de Katalan ekibinin yönetimi hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sebebiyle Barça'daki başkanlık görevinden istifa eden 58 yaşındaki Bartemou dün flaş bir kararla polis baskını yedi. İspanyol polisi 'Barçagate' operasyonu kapsamında tecrübeli iş adamını evinde gözaltına aldı.

Sosyal medya şirketiyle anlaşmış

'BarcaGate' operasyonu kapsamında soruşturulan Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique, Xavi ve Guardiola gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışmak ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor. Hatırlanacağı üzere Bartomeu hakkında 2020'nin Eylül ayında bu isimler için karalama kampanyası başlatılması için bir sosyal medya şirketiyle anlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı.