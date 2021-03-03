Barcelona eski başkanı Bartomeu şartlı serbest bırakıldı

İspanya’da görevini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla önceki gün gözaltına alınan Barcelona Kulübü'nün eski başkanı Josep Maria Bartomeu ve onun döneminde birlikte çalıştığı 3 yönetici, çıkarıldıkları mahkemenin aldığı kararla şartlı serbest kaldı. Barcelona’da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Bartomeu ve beraberindeki diğer isimler Oscar Grau, Roman Gomez Ponti ve Jaume Masferrer, dün mahkemede hakim karşısına çıktı. İspanyol basını, mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, hakkındaki suçlamalarla ilgili soruları yanıtlamadığı belirtilen Bartomeu ve diğer 3 kişinin, yurt dışına çıkış yasağı konularak şartlı serbest bırakıldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kulübün imajını da zedeleyecek

"Barçagate" olarak adlandırılan ve yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmada, Bartomeu ve diğer yöneticilerin kendi itibarlarını korumak adına, aralarında Lionel Messi ve Gerard Pique’nin de olduğu kulübün mevcut ve eski bazı futbolcuları ile yöneticilerine karşı sosyal medya aracılığıyla karalama kampanyası başlattıkları iddia ediliyor. Barcelona’nın 2017 sonunda 13 Ventures adlı bir firmayla anlaşarak yılda 1 milyon Euro karşılığında sosyal medya aracılığıyla bazı kişiler hakkında karalama kampanyası başlattığı ileri sürülürken, konuyla ilgili adli soruşturma başlatma kararının ardından bu firma ile sözleşmesini fesheden Katalan kulübü iddiaları reddetmişti. Soruşturmanın sonunda Katalan kulübünün imajının ciddi anlamda zarar göreceği de konuşuluyor.