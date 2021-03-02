Barcelona Eski Başkanı Bartomeu, hakim karşısına çıkıyor

Bartomeu, Barcelona kulübünün sosyal ağlarını izleyen ve Facebook'un kaybolmasına neden olan şirket, Barça ile I3 Ventures arasındaki ilişkide yargıç Gil'in haksız idare ve yolsuzluk suçlarını araştırdığı Barçagate çerçevesinde bu Pazartesi tutuklandı.

Pazartesi gecesini Les Corts polis karakolunda geçirdikten sonra , Barça'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, bugün L'Hospitalet Adalet Sarayı'na, kendisini yargı önüne çıkarmak ve tanıklık etmek üzere nakledildi.

Barcelona'nın eski başkanı; Puyol, Messi, Pique ve Xavi gibi ünlü isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

Barcelona'nın imajını aşındıran hesaplarda, kulübün mali kontrollerini ve şeffaflık kontrollerini atlatmak için 200 bin euronun altındaki faturalara bölündüğü ortaya çıkmıştı.

Bazı kaynaklara göre yargıç, davayı daha ciddi bir aşamaya taşıyacak kara para aklama belirtileri de görmüş olabilir. Josep Maria Bartomeu şimdilik, dokuz aydır soruşturma altında olan bir davanın özet gizliliğinin kaldırılmasına 10 günden az bir süre kala, eski cumhurbaşkanı ve Masferrer ile ne yapacağına karar vereceğini yargıç huzurunda açıklayacak.

Ne olmuştu?

2017'de Katalan basınında çıkan haberlerde Bartomeu ve beraberindeki bazı yöneticilerin, bir şirket kurup sosyal medyadan iyi performans göstermeyen, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübün isteklerine uymayan Xavi, Puyol, Messi ve Pique gibi futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynaklarını kullandıkları ortaya çıkarılmıştı.



