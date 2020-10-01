Barcelona, Eric Garcia için görüşmelere başladı

Katalan devi Barcelona, eski oyuncusu Eric Garcia'yı takıma geri getirmek adına Manchester City ile görüşmelere başladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Manchester City ile yaptığı görüşmelerde oyuncunun transferini bitirmek adına büyük uğraş veriyor.

Garcia'nın Barcelona'ya dönmeyi çok istediği ve bu doğrultuda son haftalarda iki farklı takımdan gelen teklifleri reddettiği ifade ediliyor.

Barcelona altyapısından yetişen Eric Garcia için birkaç gün içinde anlaşmanın sağlanacağı ve Garcia'nın Barcelona'ya dönüşünü sağlayan resmi imzayı atacağı belirtiliyor.