Barcelona - Eintracht Frankfurt l Analiz

Temsilcimiz Galatasaray ’ı son 16 turunda deplasmanda aldığı galibiyet ile eleyen İspanyol ekibi Barcelona Çeyrek Final ilk maçında Almanya deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı.
Xavi'nin gelişiyle güzel bir seri yakalayan Barcelona eşleşmenin ilk maçında Almanya deplasmanında beklentilerin altında performans sergiledi. Mücadelenin ikinci yarsında antrenmanda çalışılmış golle 1-1 tamamlanan maçta Camp Nou'da kendi taraftarının önünde maçın mutlak favorisi.
Son lig maçını kaybeden Frankfurt'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Avrupa maçlarında sergilediği korkusuz oyunla dikkat çeken Alman ekibi çok adamla hızlı hücum etmenin sıkıntılarını yaşıyor. Etkili isimlere sahip olan Barcelona karşısında kalesini gole kapatmaları zor görünüyor.