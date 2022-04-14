MENÜ

Barcelona - Eintracht Frankfurt l Analiz

Barcelona ile Eintracht Frankfurt ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

14 Nisan 2022, Perşembe 18:14 Son Güncelleme:
- A +
Barcelona - Eintracht Frankfurt l Analiz

Temsilcimiz Galatasaray ’ı son 16 turunda deplasmanda aldığı galibiyet ile eleyen İspanyol ekibi Barcelona Çeyrek Final ilk maçında Almanya deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı.

Xavi'nin gelişiyle güzel bir seri yakalayan Barcelona eşleşmenin ilk maçında Almanya deplasmanında beklentilerin altında performans sergiledi. Mücadelenin ikinci yarsında antrenmanda çalışılmış golle 1-1 tamamlanan maçta Camp Nou'da kendi taraftarının önünde maçın mutlak favorisi. 

Son lig maçını kaybeden Frankfurt'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Avrupa maçlarında sergilediği korkusuz oyunla dikkat çeken Alman ekibi çok adamla hızlı hücum etmenin sıkıntılarını yaşıyor. Etkili isimlere sahip olan Barcelona karşısında kalesini gole kapatmaları zor görünüyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...