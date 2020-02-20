Barcelona ile Eibar İspanya La Liga'da 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in hemen 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Barcelona rakibini yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. La Liga'da istikrarsız bir görüntü sergileyen ve 24 puanla 16. sırada bulunan Eibar ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Barcelona - Eibar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nou Camp'ta oynanacak ve 22 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak karşılaşma Spor SMART ve Spor SMART youtube kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca bu sayfa üzerinden de karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Barcelona 24 haftası geride kalan İspanya Ligi'nde 52 puanla 2. sırada bulunuyor. Katalan ekibinden Suarez'in sakatlığı devam ediyor. Eibar ise bir maç eksikle 24 puanla 16. sırada yer alıyor.