Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Xavi, Seri için 2 sezon önce övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Yıldız oyuncunun adının Barcelona’yla anıldığı dönemde görüş bildiren Xavi, “Nice döneminde bana Seri’yi söylemişlerdi. Onu izledim. Kısa ve uzun pasları, taktiksel zekası, oyun organizasyonu üst seviyedeydi. Kısacası öyle bir oyuncu ki, Barcelona DNA’sı için gerekli olan tüm özelliklere sahip” ifadelerini kullanmıştı. Aslan’ın yeni yıldızı da Xavi’ye duyduğu hayranlığı şu ifadelerle dile getirmişti: ‘Büyükhayranlıkduyuyorum’ “Barcelona’yı çocukluğumdan beri destekliyorum. Her zaman Xavi Hernandez’i idol olarak gördüm. Ona büyük hayranlık duyuyorum. Fildişi Sahili’nden Portekiz’e gittiğimde onu daha yakından takip etme şansı yakaladım.”

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Ondan fazla koşanı yok

Geçen sezonu Fulham’da geçiren Seri, lig boyunca 11.4 km koşu mesafesi ortalamasıyla oynadı. Takımında başarılı oyuncuyu bu alanda geçen kimse yoktu.

Barcelona’nın kapısından dönmüştü

Nice’ten 2018 yılında ayrılma kararı alan Jean Michael Seri, 30 milyon Euro’ya Premier Lig ekibi Fulham’un yolunu tutmuştu. Bu transferin gerçekleşmesinden yalnızca 6 ay kadar önce Barcelona’nın yoğun ilgisine rağmen Nice’ten izin çıkmadı ve Fildişili futbolcu Fransa’da kalmıştı.

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