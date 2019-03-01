Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Barcelona'nın Real Madrid'i konuk edeceği El Clasico heyecanı yaşanacak.

Bu geceyi daha özel kılan olay ise Barcelona'nın efsanesi Juan Carlos Navarro'nun 11 numaralı formasını emekli edecek olması...

EuroLeague tarihinin tüm zamanlardaki en skorer ismi olan Navarro, 20 yıl giydiği Barcelona formasıyla 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşamış, 1 kez EuroLeague'de sezonun sayı kralı, 1 kez finallerin sayı kralı, 1 kez sezon MVP'si, 1 kez Final Four MVP'si olmayı başarmıştı.

4.152 sayıyla EuroLeague tarihinin tüm zamanlardaki skor lideri Navarro, aynı zamanda EuroLeague'de 341 ile en çok maça çıkan, 623 ile en çok üçlük isabeti sağlayan, 3.890 ile en yüksek verimlilik toplamına ulaşan isim konumunda.

Yıldız oyuncu, 5 kez de EuroLeague'de yılın en iyi ilk takımına seçilmeyi başardı.

Barcelona, daha önce yıldızları Juan Antonio San Epifanio (15), Nacho Solozabal (7), Andres Jimenez (4), Roberto Duenas'ın (12) formalarını emekli etmişti. Şimdi de Navarro'nun 11 numarası emekliye ayrılacak.