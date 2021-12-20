Barcelona, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'da transfer listesinin ilk sırasında Manchester United forması giyen Edinson Cavani bulunuyor.

Sport'ta yer alan habere göre ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, uygun maliyetli olarak golcü futbolcu Edinson Cavani ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

İngiliz kulübü Cavani'nin ücretsiz bir şekilde takımdan ayrılmasına izin verirse transfer gerçekleşecek.

İddialara göre Uruguaylı golcü ilk altı ay için düşük bir maaşı kabul etti. Böylelikle Barcelona'nın planlarını engelleyen maaş sınırı konusunda futbolcu, kulübe yardımcı olacak.







