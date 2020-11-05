Barcelona - Dinamo Kiev maç sonucu : 2 - 1

Barcelona, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3.hafta maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 yendi. Koronavirüs vakaları nedeniyle eksik gelen rakibi karşısında çok pozisyon bulan ve 14 isabetli şut çeken Barcelona'da golleri penaltıdan Lionel Messi ve Gerard Pique kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise Tsygankov kaydetti

Barcelona bu sonuçla grupta oynadığı 3 maçı da kazandı ve 6 puanlı Juventus'un üç puan önünde lider konumda yer aldı. Barcelona, 24 Kasım'da Dinamo Kiev ile deplasmanda 2 Aralık'ta Ferençvaros ile yine deplasmanda oynadıktan sonra grubun son maçında 8 Aralık akşamı Juventus ile Camp Nou'da karşı karşıya gelecek