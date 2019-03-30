Barcelona derbisinde Lionel Messi farkı

Barcelona, La Liga’nın 29. haftasındaki derbi maçta Nou Camp Stadı’nda Espanyol’u ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Barcelona, 71 ve 89. dakikalarda Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin golleriyle 2-0 kazandı. Bu galibiyetin ardından lider Barcelona puanını 69’a çıkarırken, Espanyol 34 puanda kaldı.

Üst üste 10 sezon tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşan Messi, La Liga’da galibiyet sayısını 334’e çıkararak bu alanda rekoru elinde tutan Iker Casillas’ı yakaladı. Lionel Messi ayrıca, Barcelona formasıyla 675. maçına çıktı ve Andres Iniesta'yı geride bırakarak kulüp tarihinde en çok maça çıkan ikinci futbolcu oldu.



