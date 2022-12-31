İspanya LaLiga'nın 15. haftasında derbide Barcelona, Camp Nou'da Espanyol'u konuk etti. İki takımın da 10 kişi tamamlayabildiği karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Barcelona, henüz maçın başında 7. dakikada Marcos Alonso ile öne geçerken Espanyol, 73. dakikada penaltıdan Joselu ile beraberliği yakaladı. Barcelona'da 78. dakikada Jordi Alba, ikinci sarı karttan kırmızı görürken Espanyol'da da 80. dakikada Vinicius Souza, ikinci sarı karttan kırmızı ile oyun dışında kaldı.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, 15 maç sonunda 38 puana ulaşırken Real Madrid, dün kazanarak rakibiyle aynı puana ulaşmış oldu. Dış sahada üst üste 3. beraberliğini alsa da galibiyet hasreti 6 maça çıkan Espanyol ise 15 maç sonunda 13 puana ulaştı.