Barcelona da resmen açıkladı! Avrupa Süper Ligi...

Barcelona, "Avrupa'nın en önemli 11 kulübüyle" birlikte Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olduğunu resmen duyurdu.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Barcelona, kurucu kulüp olarak Avrupa Süper Ligi kurulması konusunda diğer 11 kurucu kulüp ile anlaşmaya varmıştır. 3.5 milyar Euro yatırımla dünyanın en iyi spor organizasyonu olması hedeflenen bu yapı üç kulübün daha davet edilmesiyle mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.









Yapılan açıklamanın devamın şu ifadelere yer verildi:

"Bu yatırımın kulüplerin ilk taahhüt dönemi esnasında 10 milyar Euro'yu aşmayı beklenmektedir. Kurucu kulüpler, Avrupa Süper Ligi ve dünya futbolunun geleceği adına en iyi çözümü bulmak için UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapmayı dört gözle beklemektedir."











