Kiralık gittiği Bayern Münih'ten döndükten sonra Barcelona'dan ayrılması beklenen Philippe Coutinho için başta Chelsea olmak üzere Premier Lig ekipleri devreye girmiş durumda.

İki yıl önce 145 milyon Sterlin'e transfer olduğu Barcelona'da bekleneni veremeyen Coutinho'nun yaz aylarında 53 milyon Sterlin düzeyinde bir bonservis ile satılması gündemde.

Kiralık olarak forma giydiği Bayern Münih'te sergilediği başarılı performansa rağmen Alman ekibi, oyuncunun 105 milyon Sterlin'lik opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Leicester'ın ilgilendiği belirtilen Coutinho, 53 milyon Sterlin bir bonservis bedeliyle Barcelona'dan ayrılırsa Katalan ekibi bu transferden 92 milyon Sterlin bir zarar etmiş olacak.