Barcelona çıkışını Milano deplasmanında da sürdürdü: 85-90

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk etti.

İlk yarıda ev sahibi AX Olimpia Milan, 37-36'lık skorla üstün olsa da üçüncü çeyrekte 29-20'lik periyot üstünlüğünü yakalayan Barcelona, elde ettiği avantajı maç sonuna kadar sürdürerek rakibini 90-85 mağlup etmeyi başardı.

EuroLeague'de 4 maç üst üste kaybederek sıkıntılı bir süreç geçiren Barcelona, sonrasında oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

AX Olimpia Milan ise son 9 maçtaki 7. yenilgisini aldı.

AX Olimpia Milan'da Mike James ve Vladimir Micov 20'şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Barcelona'da ise Thomas Heurtel 21 sayı, 6 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşırken Kevin Seraphin 16, Adam Hanga 15 sayı üretti.



