Barcelona çıkışını Milano deplasmanında da sürdürdü: 85-90

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde deplasmanda AX Olimpia Milan ile karşı karşıya gelen Barcelona, rakibini 90-85'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

10 Ocak 2019, Perşembe 02:28
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Barcelona çıkışını Milano deplasmanında da sürdürdü: 85-90

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk etti. 

İlk yarıda ev sahibi AX Olimpia Milan, 37-36'lık skorla üstün olsa da üçüncü çeyrekte 29-20'lik periyot üstünlüğünü yakalayan Barcelona, elde ettiği avantajı maç sonuna kadar sürdürerek rakibini 90-85 mağlup etmeyi başardı. 

EuroLeague'de 4 maç üst üste kaybederek sıkıntılı bir süreç geçiren Barcelona, sonrasında oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. 

AX Olimpia Milan ise son 9 maçtaki 7. yenilgisini aldı. 

AX Olimpia Milan'da Mike James ve Vladimir Micov 20'şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular. 

Barcelona'da ise Thomas Heurtel 21 sayı, 6 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşırken Kevin Seraphin 16, Adam Hanga 15 sayı üretti. 


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