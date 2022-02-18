32 yaşındaki Azpilicueta, 2012'de transfer olduğu Chelsea'de uzun yıllardır kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri. Deneyimli futbolcu tüm müsabakalarda 30 maçta bir gol ve üç asist yaptı.

Savunma hattını kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Barcelona'da listenin ilk sırasında Azpilicueta yer alıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Barselona, ​​​​deneyimli savunma oyuncusuna iki yıllık teklifte bulunda. Romano, Azpilicueta'nın geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini iddia etti.

Çok yönlü defans oyuncusu, Marsilya'dan Chelsea takımına transferini tamamladıktan sonra tüm müsabakalarda 459 maça çıktı ve bu süreçte 15 gol atıp 56 asist yaptı.