Barcelona'da golcü oyuncu Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının ardından büyük umutlar transfer olan Ousmane Dembele'nin de ameliyat olması ve 6 ay görev yapamayacak duruma gelmesi sonucu yönetim harekete geçmişti. Katalan ekibi, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istemişti ve bu hak özel izinle verildi. Barcelona'nın yeni transferi bir başka La Liga ekibi Leganes'ten Danimarkalı Martin Braithwaite oldu.

Braithwaite kimdir? Martin Braithwaite bu sezon kaç gol attı?

Martin Braithwaite bu sezon La Liga'da 6 gol atıp 2 asist yaparken toplamda ise 8 resmi gol kaydetti. Danimarka Milli Takım formasını da giyen Braithwaite için Barcelona'nın 18 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2024’e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kariyerine ülkesinin Esbjerg takımında başlayan Braithwaite, Fransa’da Toulouse, Bordeaux, İngiltere’de Middlesbrough’da oynadıktan sonra geçen sezon Leganes’e transfer olmuştu. Bu sezon Leganes’te 27 maça çıkan Braithwaite, 8 gol attı. Bu arada Barcelona, transfer dönemi olmamasına karşın takımda yaşanan uzun süreli sakatlıklar üzerine La Liga’nın özel izniyle kadrosuna katkı yapma hakkı elde etti.

Özel transfer hakkı nedir?

La Liga 'da özel transfer hakkı şöyle işliyor. Uzun süreli sakatlık sebebiyle en az 5 ay olmak kaydıyla oyuncular takımdan ayrı kalırsa, transfer sezonu dışında sadece bir oyuncu için başvuru yapılabiliyor. Oyuncunun bonservisinin elinde olması ya da La Liga'da oynaması gerekiyor.