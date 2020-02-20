Barcelona'da golcü oyuncu Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının ardından büyük umutlar transfer olan Ousmane Dembele'nin de ameliyat olması ve 6 ay görev yapamayacak duruma gelmesi sonucu yönetim harekete geçmişti. Katalan ekibi, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istemişti ve bu hak özel izinle verildi. Barcelona'nın yeni transferi bir başka La Liga ekibi Leganes'ten Danimarkalı Martin Braithwaite olacak.

Braithwaite bu sezon kaç gol attı?

Martin Braithwaite bu sezon La Liga'da 6 gol atıp 2 asist yaparken toplamda ise 8 resmi gol kaydetti. Danimarka Milli Takım formasını da giyen Braithwaite için Barcelona'nın 18 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Özel transfer hakkı nedir?

La Liga 'da özel transfer hakkı şöyle işliyor. Uzun süreli sakatlık sebebiyle en az 5 ay olmak kaydıyla oyuncular takımdan ayrı kalırsa, transfer sezonu dışında sadece bir oyuncu için başvuru yapılabiliyor. Oyuncunun bonservisinin elinde olması ya da La Liga'da oynaması gerekiyor.



