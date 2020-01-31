Barcelona, Braga'nın genç yıldızı Trincao'yu kadrosuna kattı

Barcelona, Braga'dan Francisco Trincao'yu 31 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini açıkladı. Oyuncu 1 Temmuz 2020'de takıma katılacak.

31 Ocak 2020, Cuma 15:18 Son Güncelleme:
- A +
Barcelona, Braga'nın genç yıldızı Trincao'yu kadrosuna kattı

İspanya’nın Barcelona Kulübü, gelecek sezon kadrosuna katmak koşuluyla Portekiz’in Braga takımından Francisco Trincao’yu transfer etti.

Barcelona’dan yapılan açıklamada, Trincao’nın transferi için Braga Kulübü ile anlaşamaya varıldığı ve 31 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Katalan takımına 1 Temmuz’dan itibaren katılacak Trincao ile 30 Haziran 2025’e kadar geçerli 5 sezonluk sözleşme imzalanacağını açıklayan Barcelona, Portekizli futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğunu duyurdu.

20 yaşındaki sağ kanat forvet oyuncusu Trincao, bu sezon ligde 11 maçta 2 gol attı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...