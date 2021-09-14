Barcelona-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı, bu akşam 4 grupta oynanacak maçlarla başladı. Gecenin nefes kesecek kapışması E Grubu’nda oynanıyor. Camp Nou'daki mücadelede Barça, uzun yıllar sonra ilk kez PSG’ye giden Lionel Messi olmadan bu arenada boy gösteriyor. İki takım daha önce 9 kez karşılaştı, 2 kez Barça, 6 kez Bayern kazanırken, 1 mücadele de berabere sonuçlandı.

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Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Camp Nou'da oynanan Barcelona-Bayern Münih maçı TSİ 22.00'de başladı ve dijital içerik platformu Exxen’den naklen yayınlanıyor. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği dev maçın canlı skor takibi haberimizde.

Barcelona-Bayern Münih ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Pique, Araujo, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, S. Roberto, Frenkie de Jong, Depay, Luuk de Jong

Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Musiala, Lewandowski