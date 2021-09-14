Barcelona-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)
Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon başladı. Açılışın nefes kesecek maçında Barcelona, Bayern Münih’i ağırlıyor. Katalan devi, uzun yıllar sonra ilk kez PSG’ye giden Lionel Messi olmadan Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdi. İki takım daha önce 9 kez karşılaştı, 2 kez Barça, 6 kez Bayern kazanırken, 1 mücadele de berabere sonuçlandı. Exxen’den naklen yayınlanan Barcelona-Bayern Münih maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı, bu akşam 4 grupta oynanacak maçlarla başladı. Gecenin nefes kesecek kapışması E Grubu’nda oynanıyor. Camp Nou'daki mücadelede Barça, uzun yıllar sonra ilk kez PSG’ye giden Lionel Messi olmadan bu arenada boy gösteriyor. İki takım daha önce 9 kez karşılaştı, 2 kez Barça, 6 kez Bayern kazanırken, 1 mücadele de berabere sonuçlandı.
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Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Camp Nou'da oynanan Barcelona-Bayern Münih maçı TSİ 22.00'de başladı ve dijital içerik platformu Exxen’den naklen yayınlanıyor. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği dev maçın canlı skor takibi haberimizde.
Barcelona-Bayern Münih ilk 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen, Pique, Araujo, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, S. Roberto, Frenkie de Jong, Depay, Luuk de Jong
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Musiala, Lewandowski