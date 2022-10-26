Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bu akşam Hakan Çalhoğlu'nun takımı 7 puanlı ikinci İnter, 19.45'te TV8,5'tan yayınlanacak maçta puansız sonuncu sıradaki Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Grubun diğer kapışmasında 22.00'de, 4 puanla üçüncü Barcelona, 12 puanla bir üst turu garantileyen lider Bayern Münih'i konuk edecek.

İnter, Plzen'i devirmesi halinde; Camp Nou'dan gelecek sonuca bakmaksızın Katalanlar'la arasındaki ikili averaj sayesinde Son 16'ya kalacak. İnter'in kaybetmesinin yanı sıra Bayern karşısında kazanmaktan başka çaresi olmayan Barça'nın Avrupa'daki kaderi böylece netlik kazanacak. Eğer Katalanlar için kötü son yaşanırsa, Xavi Hernandez'in takımı geçen sezon olduğu gibi bir kez daha yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haftanın kapışması saat 22.00'de başlayacak. İspanya'da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Dev mücadele Exxen'den naklen ekranlara gelecek.

Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Barcelona: Stegen, Bellerin, Kounde, Garcia, Alonso, Busquets, Gavi, Jong, Pedri, Dembele, Lewandowski.

Bayern Münih: Ulreich, Pavard, Upamecano, Light, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Gnabry, Mane.