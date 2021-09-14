Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı, bu akşam 4 grupta oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin nefes kesecek kapışması E Grubu’nda oynanacak. Camp Nou'daki mücadelede Barça, uzun yıllar sonra ilk kez PSG’ye giden Lionel Messi olmadan bu arenada boy gösterecek. İki takım daha önce 9 kez karşılaştı, 2 kez Barça, 6 kez Bayern kazanırken, 1 mücadele de berabere sonuçlandı.

Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Bayern Münih maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve dijital içerik platformu Exxen’den naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Coutinho, Depay, Luuk De Jong

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Goretzka, Kimmich, Musiala, Sane, Müller, Lewandowski

Önemli eksikler var

Ev sahibinde Dest’in durumu şüpheli, Braithwaite, Fati, Agüero, Dembele yok. Almanlar’da da Coman, Tolisso ve Gnarby forma giyemeyecek.

Ronaldo da sahaya çıkıyor

Grubun diğer maçında aynı saatte Dinamo Kiev-Benfica karşılaşacak. F Grubu’nda Cristiano Ronaldo’lu Manchester United, 19.45’te Young Boys deplasmanına çıkacak. Bu grupta ayrıca 22.00’de Villarreal ile Atalanta, İspanya’da galibiyet için mücadele edecekler.