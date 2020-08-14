Şampiyonlar Ligi’nde müthiş kapışma… Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmelerinin en dikkat çeken mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman temsilcisi Bayern Münih kozlarını paylaşacak. İki takım, son olarak 2014-15 sezonunda yarı finalde kozlarını paylaşırken, finale çıkan taraf Katalan ekibi olmuştu. Ancak koronavirüs nedeniyle tarafsız sahada oynanacak dev maç, tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf doğrudan adını yarı finale yazdıracak.

Barcelona - Bayern Münih maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Estadio Da Luiz'de oynanacak mücadeleyi Damir Skomina yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Barcelona - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Messi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Müller, Perisic, Gnabry, Lewandowski

Barcelona'da Ousmane Dembele, Bayern Münih'te ise Benjamin Pavard, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.

Barcelona'da coronavirüs şoku!

Barcelona kulübü yaptığı açıklamada 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Barcelona'da dokuz kişiden oluşan hazırlık kampında, bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.

Barcelona'da gelecek sezon için hazırlık kampında bulunan futbolcuların Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğu açıklandı.