Barcelona Başkanı Joan Laporta, yıldız futbolcular Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Katalan ekibine transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi.

RAC1'e konuşan Laporta, Haaland mı, Mbappe mi? Sorusu üzerine, "Kim Barcelona'da oynamak istiyorsa o. Kim buraya gelmek isterse. Bugün iki oyuncu için de böyle bir bilgi almadım. Bildiğim şey ise, bizim hiçbir koşulda kabul etmeyeceğimiz ekonomik koşulları olduğu." sözlerini dile getirdi.

Lewandowski ve Salah sözleri

Joan Laporta, Barcelona ile isimleri gündeme gelen Robert Lewandowski ve Mohamed Salah ile ilgili olarak ise , "Onlar harika oyuncular. Bütün iyi futbolcular Barça'ya gelmek ister. Ancak onların hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Ekonomik olarak işleri zorlaştırmak istemiyorum." dedi



