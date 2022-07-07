Barcelona Başkanı Joan Laporta, Manchester United'a transfer olacağına yönelik iddialar bulunan ​​Frenkie de Jong'un takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

BBC'de yer alan habere göre Hollandalı futbolcuya teklifler olduğunu doğrulayan Laporta, "Frenkie de Jong, Barcelona'nın futbolcusu, ihtiyacımız veya ilgimiz olmadığı sürece onu takımdan göndermek istemiyoruz. De Jong'a teklifler olduğunu biliyoruz. Bununla ilgilenseydik düşünürdük ancak şu anda oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz." sözlerini dile getirdi.

Manchester United iddiaları

Teknik direktör Erik Ten Hag yönetiminde yeni bir sayfa açmak ve yeniden Premier Lig'de zirve yarışına dönmek isteyen Manchester United'ın Frenkie de Jong ile yakından ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyordu.

2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon 46 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.



