Barcelona başkanı Joan Laporta sözleşme görüşmeleri çıkmaza giren Ousmande Dembele'nin takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Laporta, Katalan ekiple sözleşme uzatmayan ve aynı zamanda takımdan da ayrılmayan Fransız futbolcunun maçlarda oynayıp oynayamayacağına teknik direktör Xavi'nin karar vereceğini dile getirdi.

Sport'ta yer alan habere göre Dembele hakkında konuşan Laporta, "Dembele ve menajeri kendilerine yaptığımız sözleşme yenileme teklifini kabul etmek istemediler. Kulübün bu konudaki duruşu belli. Sözleşmesi devam eden bir futbolcumuz var ve maçlarda oynayıp oynamayacağına teknik direktör karar verecek. Xavi de Dembele'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmemesine bizim kadar şaşırdı. Ve anlıyorum ki Xavi bunu aklında tutacak." sözlerini söyledi.

"Kararını anlamadık"

Dembele'nin kararını anlamadıklarını belirten Laporta, "Yenilenmesi gerektiğini düşündüğümüzü zaten biliyor. Ama yapmadı. Umarım Barça'nın çıkarları doğrultusunda oyuncuya da en az zararı verecek bir çözüm bulunur. Ama şartlar neyse o. Gerçek şu ki, bu kararı anlamadık. Saygı duyuyoruz ama anlamıyoruz." dedi.

"Şartlar farklı olur"

Dembele'nin harika bir futbolcu olduğunu ancak yeteneğini Barça'da gösteremediğini söyleyen Laporta, sözleşme yenileme teklifinin 20 Aralık'ta sona erdiğini ve Fransız futbolcunun şu anda sözleşme yenilemek isterse şartların farklı olacağını dile getirdi.

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