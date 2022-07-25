Geçtiğimiz sezon başında 'Barcelona'dan ayrılacak mı?', 'Hangi takıma gidecek?', 'Başka bir takımda yapabilir mi?' gibi sorular sorulan Lionel Messi sürpriz bir şekilde 2002'den bu yana bünyesinde bulunduğu ve efsaneleştiği Katalan ekibinden ayrılıp, sermaye devi PSG'ye imza atmıştı.

35 yaşındaki yıldız için Fransa kariyeri ilk sezonunda çok parlak geçmemişti. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Arjantinli süperstar için Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan flaş bir açıklama geldi.

İspanyol medyasına konuşan Laporta, "Lionel Messi'nin Barcelona'daki hikayesi bitmedi. Onun buradaki hikayesini tamamlamasını sağlamak bizim görevimiz" dedi.

Barça patronunun bu sözleri yeniden futbol camiasını heyecanlandırdı ve akıllara 'Lionel Messi, Barcelona'ya mı dönüyor?' sorularını getirdi.

Messi geçen sezon PSG formasıyla 34 maça çıkıp, 11 gol, 15 asistle oynamıştı.







