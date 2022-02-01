Barcelona ve Ousmane Dembele arasındaki sözleşme krizi büyümeye devam ederken Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta konuyla ilgili açıklama yaptı.

Barcelona başkanı Joan Laporta Ousmane Dembele’nin hem kulüpten ayrılmayıp hem de sözleşmesini yenilememesine şaşırdığını belirtirken, İngiltere Premier Lig takımlarından gelen teklifleri reddeden Fransız yıldızın haziranda bitecek sözleşmesinin sonunda başka bir kulübe gitmek üzere anlaşma yaptığına inandığını belirtti.

Barcelona başkanı Joan Laporta düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi;

‘’Ona çok iyi bir sözleşme önermiştik. Oyuncu önce sorunun ekonomik olmadığını iddia etti ancak sonra sorunun ekonomik olduğunu söyledi. Oyuncunun menajeri bize hiçbir şey söylemedi.’’

‘’Bir İngiliz kulübünden gelen bir teklifi kabul etmemesine çok şaşırdım. Oyuncu onun için de bizim için de oldukça iyi bir teklifi anlamsızca reddetti. Dembele sorununu anlamak oldukça zor. Dembele takımda ancak Xavi kulüpte geleceği olan oyuncularla birlikte rekabetçi bir kadro kurmalı.’’

‘’Bizce Dembele çoktan başka bir kulüple anlaştı, bize bunu ima ettiler. Bizim yapacağımız şey ise kulübün çıkarlarını korumak.’’

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Barcelona’nın Dembele’den ya yeni sözleşmeyi imzalamasını ya da kulüpten ayrılmasını istemesine rağmen, 24 yaşındaki oyuncu ara transfer dönemi bitmesine rağmen ne kulüpten ayrıldı ne de kulüple sözleşme yeniledi. Laporta’nın açıklamaları sonrası Dembele ile Barcelona arasındaki durumun sezon sonuna kadar nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.



