Barcelona, Avrupa Ligi yolunda

Geçen sezon Xavi Hernandez'in teknik direktörlük koltuğuna geçmesiyle tekrar eski günlerine döneceğinin sinyallerini veren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez grup aşamasında elenmekle karşı karşıya kaldı. C Grubu'nda Barça, İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Inter'e 1-0 yenilirken, önceki gün Camp Nou'da rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Xavi, "Şampiyonlar Ligi bize acımasız davranıyor" yorumunu yaptı. Grubun diğer maçında ise lider Bayern Münih, henüz puan alamayan sonuncu Viktoria Plzen'i 4-2 (d) ile geçerek 12 puanla bir üst turu garantiledi.

Sadece Katalanlar değil...

4 puanla üçüncü sırada kalan Barça, 26 Ekim'de Bayern'i ağırlayacak. 7 puanlı ikinci İnter, aynı gün evinde Plzen'i devirmesi halinde; Camp nou'dan gelecek sonuca bakmaksızın Katalanlar'la arasındaki ikili averaj sayesinde Son 16'ya kalacak. Böylece İspanyol devi, yüksek ihtimalle üçüncü sırada kalarak yoluna geçen sezon olduğu gibi Kupa 2'de devam edecek. Bu arada Kupa 1'de Ajax, Atletico Madrid, Milan, ve Juventus gibi devlerin de yollarına Avrupa Ligi'nde devam etme ihtimalleri bulunuyor.