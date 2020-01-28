Telegraph'ın haberine göre Barça, Luis Suarez'in sakatlanmasının ardından takıma yeni bir forvet oyuncusunu katma konusunda oldukça umutsuz. Katalan devinin listesindeki adaylardan birisi de Valencia'lu Rodrigo Moreno.

Arsenal, bu sezon Premier Lig'de attığı 14 golle krallık yarışında ben de varım diyen Aubameyang ile Barcelona'nın ilgilendiğinden haberdar. Topçular, Barcelona'nın tüm dikkatini diğer alternatif olan Rodrigo'ya çevirmeden önce Gabonlu yıldız için yapılacak teklifi bekliyor.

Aubameyang transferinden vazgeçmiş görünen Barcelona'nın cuma gecesi kapanacak olan transfer penceresinden önce Arsenal'in kapısını çalması bekleniyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, sezon sonuna kadar Aubameyang'ın takımda kalması konusunda ısrarcı davranırken, 18'lik genç yıldız Gabriel Martinelli’nin iyi formunun Arsenal'i olası bir teklifle bu transferin gerçekleşmesi yolunda önünü açıyor.

Sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek olan 30 yaşındaki yıldız için Arsenal'in Barcelona'dan talep edeceği bonservis bedeli 50 milyon sterlin.

Kaynak: Bein Sports