İspanya Ligi La Liga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğun kaderini etkileyecek bir haftaya tanıklık edeceğiz. 76 puanlı lider Atletico Madrid, 2 puan gerisinde averajla kendisi gibi 74 puanlı Real Madrid'in hemen altındaki Barcelona'ya konuk olacak. Çıkacak sonucun zirveyi karıştıracağı maçın ardından yarın ise ikinci Real, 70 puanlı dördüncü sıradaki Sevilla'yı sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşma da yine Spor Smart üzerinden saat 22.00'de ekranlara gelecek.

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Camp Nou'da oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Mateu Lahoz yönetecek. D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Barcelona - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Lenglet, Busquets, De Jong, Roberto, Alba, Pedri, Griezmann, Messi

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Gimenez, Hermoso, Koke, Llorente, Lemar, Trippier, Carrasco, Correa, Suarez