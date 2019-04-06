İspanya La Liga’da bitime 8 hafta kala 8 puan fark ile zirvenin tek hakimi olan son şampiyon Barcelona, sahasında lig 2.’si Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Katalan ekibi, bu mücadeleden 3 puan ile ayrılarak farkı 11’e çıkarmanın peşinde olacak. Kırmızı-Beyazlılar ise 18 maçtır kazanamadığı Barça deplasmanında bir sürprize imza atarak şampiyonluk umudunu son haftalara taşımak istiyor.

Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gil Manzano'nun düdük çalacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Messi, Suarez

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Partey, Rodrigo, Saul, Koke, Costa, Griezmann

Ev sahibi Barcelona'da kırmızı kart cezalısı Vidal ile sakatlıkları süren Rafinha ve Dembele, zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Konuk takım Atletico'da ise Hernandez, Lemar ve Morata dev maçta takımını yalnız bırakacak isimler.

La Liga'da 18 maçtır yenilmeyen Barcelona, Avrupa'nın beş büyük liginde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takım. 17 maçtır Barcelona'yı deviremeyen Atletico Madrid, şeytanın bacağını kırarak seriyi sonlandırmak istiyor.

Barcelona, Camp Nou'da Atletico Madrid'i ağırladığı son 12 La Liga maçında yenilgi yüzü görmedi. Katalanlar en son Şubat 2006'da kendi evinde Atletico'ya mağlup olmuştu.