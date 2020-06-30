Barcelona - Atletico Madrid (CANLI İZLE)

La Liga'de heyecan dev bir maçla devam ediyor. Son 3 maçta 2 beraberlik alan ve liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, son 4 maçından da galip ayrılan Atletico Madrid'i konuk ediyor. Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. 3. sırada bulunan Atletico Madrid ise dev rakibine çelme takmak istiyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi Real Madrid'e bırakan Barcelona, 69 puanla 2. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise geride kalan 32 haftada topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Camp Nou'da oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Alejandro Hernandez'in düdük çaldığı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ev sahibinde sakatlığı bulunan Ousmane Dembele ile Frenkie de Jong karşılaşmada forma giyemiyor.

Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Mario Hermoso ve Sime Vrsaljko ile cezalı Koke ve Stefan Savic mücadelede yer alamıyor.

Barcelona - Atletico Madrid ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal, Riqui Puig; Messi, Suarez

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Llorente, Thomas, Saúl, Carrasco; Correa, Costa